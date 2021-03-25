КНДР запустила у бік Японії балістичні ракети

Північна Корея запустила у бік Японії дві балістичні ракети, які впали у море в нейтральних водах.

Обидві ракети подолали близько 450 км та впали поза економічною зоною Японії.

За словами прем’єр-міністра Японії Йошіхіде Суга, КНДР запустила дві балістичні ракети у море поблизу узбережжя країни, посиливши напруження напередодні Олімпійських ігор у Токіо та підвищивши тиск на нову адміністрацію президента США Байдена у Вашингтоні.

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Також прем’єр-міністр Японії зазначив, що цей запуск загрожує миру та стабільності у Японії та регіоні, зокрема порушується резолюція ООН.

Окрім того Йошіхіде Суга наголосив, що у квітні під час візиту до США питання Північної Кореї обговорюватиметься, аби Японія упевнилась у безпеці за проведення Олімпійських ігор.

У січні цього року Північна Корея похизувалась новими балістичними ракетами під час масштабного військового параду, який був присвячений 8-му з’їзду робочої партії країни.

Передбачається, що це Пуккіксон-5 – модернізований варіант раніше показаних ракет Пуккіксон-4.