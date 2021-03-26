Европа столкнулась с мировой войной нового типа из-за действий Китая и России в сфере поставок вакцины от коронавируса.

Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон. Он считает, что европейским странам нужно принимать меры, чтобы не зависеть от других в вопросе вакцин.

— Мы столкнулись с мировой войной нового типа, имея дело с действиями России и Китая, которые пытаются через поставки вакцин получить влияние, — сказал Макрона.

Президент Франции отметил, что для получения суверенитета в этом вопросе надо самостоятельно производить вакцины.

— Сейчас мы работаем над тем, чтобы производить вакцины второго поколения, — добавил Макрона.

По его мнению, коронавирус никуда не денется, поэтому нужно плодотворно работать для противостояния штаммам Covid-19.

Третья волна пандемии во Франции

16 марта премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции.

По его словам, этот этап характеризуется многочисленными новыми штаммами коронавируса.