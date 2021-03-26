Європа зіткнулася зі світовою війною нового типу через дії Китаю та Росії у сфері поставок вакцини від коронавірус.

Таку думку висловив президент Франції Еммануель Макрон. Він вважає, що європейським країнам потрібно вживати заходів, щоб не залежати від інших в питанні вакцин.

— Ми зіткнулися зі світовою війною нового типу, маючи справу з діями Росії та Китаю, які намагаються через поставки вакцин отримати вплив, – сказав Макрон.

Президент Франції зазначив, що для отримання суверенітету у цьому питанні треба самостійно виробляти вакцини.

— Зараз ми працюємо над тим, щоб виробляти вакцини другого покоління, – додав Макрон.

На його думку, коронавірус нікуди не дінеться, тому треба плідно працювати для протистояння штамам Covid-19.

Третя хвиля пандемії у Франції

16 березня прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що у країні почалася третя хвиля пандемії коронавірусної інфекції.

За його словами, цей етап характеризується численними новими штамами коронавірусу.