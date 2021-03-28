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Факты / Происшествия
Марія Степанюк |

Террористы-смертники взорвали бомбу возле католического храма в Индонезии

В городе Макасcар на индонезийском острове Сулавеси произошел взрыв вблизи католического собора.

Теракт в Індонезії

По данным местной полиции, бомбу взорвали двое террористов-смертников возле бокового выхода из храма. Как минимум один из них погиб на месте.

На место инцидента оперативно прибыли несколько машин скорой помощи, а также спецподразделение полиции.

В результате взрыва по меньшей мере 14 человек получили ранения, среди них работники храма. Мэр города Дэнни Поманто отметил, что если бы бомбу взорвали возле главного входа, то жертв и пострадавших было гораздо больше.

Взрыв произошел после завершения богослужения, а прихожане собора как раз расходились по домам.

На месте инцидента полиция обнаружила оторванные части человеческого тела. Также повреждены машины, которые были припаркованы возле собора.

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В полиции пока не знают, кто ответственен за нападение, однако предполагают, что взрыв может быть ответом на контр-террористическую спецоперацию правоохранителей в январе.

Теракт на заводе нефтегазовой компании в Венесуэле

В городе Эль-Терехов в штате Монагас, Венесуэла, произошел теракт на заводе государственной нефтегазовой компании PDVSA.

Взрыв произошел на участке газопровода в городе Эль-Техеро и зацепил операционный центр, который служит газозаправочным заводом.

Источник: ВВС

Фото: Getty Images

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