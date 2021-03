В городе Макасcар на индонезийском острове Сулавеси произошел взрыв вблизи католического собора.

По данным местной полиции, бомбу взорвали двое террористов-смертников возле бокового выхода из храма. Как минимум один из них погиб на месте.

На место инцидента оперативно прибыли несколько машин скорой помощи, а также спецподразделение полиции.

В результате взрыва по меньшей мере 14 человек получили ранения, среди них работники храма. Мэр города Дэнни Поманто отметил, что если бы бомбу взорвали возле главного входа, то жертв и пострадавших было гораздо больше.

Взрыв произошел после завершения богослужения, а прихожане собора как раз расходились по домам.

BREAKING: A church has been hit by a bomb blast in Indonesia on Palm Sunday. The suspected suicide bombing rocked the city of Makassar on the island of Sulawesi. 7NEWS at 6pm. https://t.co/TWh1KQycs4 #7NEWS pic.twitter.com/easpcJhXKY

— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) March 28, 2021