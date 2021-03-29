У провінції Західна Ява, що в Індонезії, стався масштабний вибух на нафтопереробному заводі RU VI Balongan. Після цього на підприємстві виникла пожежа.

За попередніми даними, у результаті інциденту близько 20 людей травмувалися, з них у п’ятьох серйозні опіки. Найбільше постраждали жителі будинків, розташованих поруч з заводом. Отримали травми й люди, які просто проходили поруч.

Наразі рятувальники погасили вогонь, причини вибуху встановлюються. Близько тисячу місцевих жителів евакуювали.

Повідомляється, що на момент вибуху у провінції йшов сильний дощ з блискавкою. Поки розглядається два варіанти вибуху: внаслідок витоку нафти або попрапляння блискавки в один з об’єктів.

Теракт в Індонезії

Напередодні в Індонезії терористи-смертники підірвали бомбу поблизу католицького собору. У цей час з храму виходили віряни.

У результаті вибуху постраждали щонайменше 14 осіб. Також пошкодилися автомобілі, які були припарковані поруч.