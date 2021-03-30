PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Два года искали: как Covid-19 помог задержать опасного итальянского мафиози

В португальскую больницу с коронавирусом попал итальянский мафиози Франческо Пелле, которого разыскивали два года.

Два года искали: как Covid-19 помог задержать опасного итальянского мафиози

В 2006 году на Рождество Франческо Пелле из мести убил жену другого мафиози Марию Странджио.

43-летний мужчина был заметной фигурой в одном из самых известных кланов организованной преступности Ндрангеты.

Убийство Странджио было частью долгой вражды между кланами.

Читайте
В Италии провели операцию против мафии - 49 арестов и задержание мэра

Пелле исчез из Милана в 2019 году незадолго до того, как Верховный суд Италии оставил в силе его приговор и пожизненное заключение.

Министр внутренних дел Италии Лучиана Ламоргезе охарактеризовала Пелле, как одного из самых опасных беглецов Италии, добавив, что его преследуют военизированная полиция и прокуратура по борьбе с мафией.

Пелле был арестован в больнице Лиссабона, где он лечился от коронавируса.

Мафия Коза Ностра

В феврале полиция Италии провела задержания 22 членов мафиозной клана Коза Ностра, действовавших на Сицилии.

Отмечается, что среди задержанных — двое полицейских, инспектор и помощник начальника полиции, а также адвокат.

Источник: Sky News

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка