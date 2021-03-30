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Євгенія Шапоренко |

Два роки шукали: як Covid-19 допоміг затримати небезпечного італійського мафіозі

У португальську лікарню з коронавірусом потрапив італійський мафіозі Франческо Пелле, якого розшукували два роки.

Два роки шукали: як Covid-19 допоміг затримати небезпечного італійського мафіозі

У 2006 році на Різдво Франческо Пелле через помсту вбив дружину іншого мафіозі Марію Странджіо.

43-річний чоловік був помітною фігурою в одному з найвідоміших кланів організованої злочинності Ндрангети.

Вбивство Странджіо було частиною довгої ворожнечі між кланами.

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Пелле зник з Мілана у 2019 році незадовго до того, як Верховний суд Італії залишив без змін його вирок і довічне ув’язнення.

Міністр внутрішніх справ Італії Лучіана Ламоргезе охарактеризувала Пелле, як одного з найбільш небезпечних втікачів Італії, додавши, що його переслідують воєнізована поліція і прокуратура з боротьби з мафією.

Пелле був заарештований у лікарні Лісабона, де він лікувався від коронавірусу.

Мафія Коза Ностра

Джерело: Sky News

Фото: Depositphotos

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