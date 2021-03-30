Два роки шукали: як Covid-19 допоміг затримати небезпечного італійського мафіозі

У португальську лікарню з коронавірусом потрапив італійський мафіозі Франческо Пелле, якого розшукували два роки.

У 2006 році на Різдво Франческо Пелле через помсту вбив дружину іншого мафіозі Марію Странджіо.

43-річний чоловік був помітною фігурою в одному з найвідоміших кланів організованої злочинності Ндрангети.

Вбивство Странджіо було частиною довгої ворожнечі між кланами.

Пелле зник з Мілана у 2019 році незадовго до того, як Верховний суд Італії залишив без змін його вирок і довічне ув’язнення.

Міністр внутрішніх справ Італії Лучіана Ламоргезе охарактеризувала Пелле, як одного з найбільш небезпечних втікачів Італії, додавши, що його переслідують воєнізована поліція і прокуратура з боротьби з мафією.

Пелле був заарештований у лікарні Лісабона, де він лікувався від коронавірусу.

Мафія Коза Ностра

У лютому поліція Італії провела затримання 22 членів мафіозному клану Коза Ностра, які діяли на Сицилії. Зазначається, що серед затриманих – двоє поліцейських, інспектор й помічник начальника поліції, а також адвокат.

Джерело: Sky News