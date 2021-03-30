В Танзании во время церемонии прощания с умершим президентом Дожоном Магуфули образовалась мощная давка. В результате 45 человек погибли, еще 37 получили травмы — их госпитализировали в больницы.

Указанные лица пытались попасть на стадион, где лежало тело главы государства, через неофициальные входы. Прощание с Дожоном Магуфули прошло в воскресенье, 21 марта, в бывшей столице Танзании — городе Дар-эс-Салам.

— Эти люди не были преступниками. Они пошли на стадион, чтобы выразить любовь к своему умершему лидеру, но поскольку количество людей было огромное, некоторые стали нетерпеливыми и решили пользоваться неофициальным точками входа. Именно поэтому возникла проблема, — объясняют ситуацию в полиции.

Сообщается, что среди погибших пять человек были членами одной семьи.

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Смерть Джона Магуфули

Президент Танзании Джон Магуфули умер в возрасте 61 года 17 марта. Перед смертью он долго не появлялся на людях — это способствовало появлению слухов о заражении коронавирусом.

Магуфули открыто отрицал коронавирус но не вводил карантин. Однако по официальному заявлению, его смерть наступила в результате сердечной недостаточности.

Источник: The Citizen