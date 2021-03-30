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Факти / Світ
Людмила Богданова |

У Танзанії 45 людей загинули у тисняві на похороні президента

У Танзанії під час церемонії прощанням з померлим президентом Дожоном Магуфулі утворилася величезна тиснява. Внаслідок цього 45 людей загинули, ще 37 отримали травми – їх госпіталізували до лікарень.

Танзанія - похорони президента

Вказані особи намагалися потрапити на стадіон, де лежало тіло глави держави, через неофіційні входи. Прощання з Дожоном Магуфулі пройшло у неділю, 21 березня, у колишній столиці Танзанії – місті Дар-ес-Салам.

– Ці люди не були злочинцями. Вони пішли на стадіон, щоб висловити любов до свого померлого лідера, але оскільки кількість людей була величезна, деякі стали нетерплячими і вирішили користуватися неофіційними точками входу. Саме тому виникла проблема, – пояснюють ситуацію у поліції.

Повідомляється, що серед загиблих п’ятеро осіб були членами однієї сім’ї.

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Смерть Джона Магуфулі

Президент Танзанії Джон Магуфулі помер у віці 61 року 17 березня. Перед смертю він довго не з’являвся на людях – це спричинило появу чуток про зараження коронавірусом.

Магуфулі відкрито заперечував коронавірус та не запроваджував карантин. Однак за офіційною заявою, його смерть настала внаслідок серцевої недостатності.

Джерело: The Citizen

Фото: Getty Images

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