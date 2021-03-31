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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Испания введет Covid-паспорта не позднее июня

В Испании цифровые сертификаты вакцинации от Covid-19 могут ввести уже в мае, максимум в июне.

вакцинація

Об этом заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.

По ее словам, введение Covid-паспортов станет толчком для развития туристической индустрии, и “если все будет хорошо, мы получим сертификат о прививках не позднее июня”.

– Если выйдет в середине мая, это хорошо, но не позднее июня, — подчеркнула дипломат.

Пока же Лайя посоветовала испанцам воздержаться от выезда за границу, отметив, что сейчас не время для путешествий.

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В ЕС единый сертификат здоровья для граждан стран-членов будет доступен с 15 июня.

Документ будет содержать информацию о вакцинации от коронавируса, болел ли человек, а также результаты проведения тестов.

Больше о паспортах вакцинации от коронавируса — на Фактах ICTV.

Источник: Sky News

Фото: Getty Images

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