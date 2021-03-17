Європейська комісія має намір створити цифровий зелений сертифікат, щоб полегшити безпечне та вільне пересування всередині ЄС під час пандемії коронавірусу.

Такий електронний сертифікат буде доказом того, що людина вакцинувалася проти коронавірусу, отримала негативний результат тесту або вилікувалася від Covid-19. Документ буде доступний безкоштовно в цифровому, а також паперовому форматі.

Обидва формати матимуть матричний QR-код, який можна сканувати телефоном, планшетом або іншим цифровим пристроєм. Комісія Євросоюзу створить мережеве програмне забезпечення для гарантії того, що всі сертифікати зможуть перевірити в країнах-членах ЄС.

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У сертифікатах буде обмежений набір інформації: ім’я та дата народження людини, дата видачі документа, відповідна інформація про вакцину, тест, одужання від коронавірусу. Ці дані можна буде перевірити лише для підтвердження і перевірки автентичності та дійсності сертифікатів.

Партнерство України та Євросоюзу

Україна і Євросоюз підпишуть договір про спільний повітряний простір на початку літа.

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