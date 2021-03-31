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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Іспанія запровадить Covid-паспорти не пізніше червня

В Іспанії цифрові сертифікати вакцинації від Covid-19 можуть запровадити вже в травні, максимум у червні.

вакцинація

Про це заявила міністр закордонних справ Іспанії Аранча Гонсалес Лайя.

За її словами, запровадження Covid-паспортів стане поштовхом для розвитку туристичної індустрії, і “якщо все буде добре, ми отримаємо сертифікат про щеплення не пізніше червня”.

– Якщо вийде в середині травня, це добре, але не пізніше червня, – підкреслила дипломат.

Поки ж Лайя порадила іспанцям утриматися від виїзду за кордон, зазначивши, що зараз не час для подорожей.

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В ЄС єдиний сертифікат здоров’я для громадян країн-членів буде доступний з 15 червня.

Документ міститиме інформацію про вакцинацію від коронавірусу, чи хворіла людина, а також результати проведення тестів.

Більше про паспорти вакцинації від коронавірусу – на Фактах ICTV.

Джерело: Sky News

Фото: Getty Images

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