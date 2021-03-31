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Факты / Мир
Марія Степанюк |

Израиль рекомендовал избегать визитов в Чечню из-за террористической угрозы

В Израиле Чеченскую республику признали регионом с очень высоким уровнем террористической угрозы.

Израиль

Совет безопасности Израиля призвал жителей страны избегать визитов в Чечню и приграничные территории, а также в случае пребывания там, немедленно покинуть территорию республики.

Однако отмечается, что это предупреждение является исключительно рекомендацией и каждый самостоятельно принимает решение относительно своих поездок.

— Учитывая присутствие и активность террористических организаций в Чечне, которые могут нанести вред израильтянам, Контртеррористическое бюро рекомендует израильтянам избегать посещения Чечни и приграничных территорий между Чечней и Грузией с обеих сторон, — говорится в сообщении.

В Совбезе Израиля отметили, что лица, посещающие Чечню, должны учитывать все возможные последствия и опасности во время визитов.

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Санкции против Кадырова

В июле 2020 года США ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу нарушений прав человека, включая пытки и внесудебные казни.

В заявлении о санкциях тогдашний государственный секретарь США Майк Помпео указал на “обширную достоверную информацию о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни”.

Источник: Совбез Израиля

Фото: Unsplash

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