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Факти / Світ
Марія Степанюк |

Ізраїль рекомендував уникати візитів до Чечні через терористичну загрозу

В Ізраїлі Чеченську республіку визнали регіоном з дуже високим рівнем терористичної загрози.

Израиль

Рада безпеки Ізраїля закликала жителів країни уникати візитів до Чечні та прикордонних територій, а також в разі перебування там, негайно покинути територію республіки.

Однак зазначається, що це попередження є виключно рекомендацією і кожен самостійно ухвалює рішення щодо своїх поїздок.

— Враховуючи присутність та активність терористичних організацій у Чечні, які можуть завдати шкоди ізраїльтянам, Контртерористичне бюро рекомендує ізраїльтянам уникати відвідування Чечні та прикордонних територій між Чечнею та Грузією з обох сторін, – йдеться у повідомленні.

У Радбезі Ізраїля наголосили, що особи, що відвідують Чечню, повинні враховувати всі можливі наслідки та небезпеки під час візитів.

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Санкції проти Кадирова

У липні 2020 року США ввели санкції проти глави Чечні Рамзана Кадирова щодо порушень прав людини, зокрема, тортур і позасудових страт.

У заяві про санкції тодішній державний секретар США Майк Помпео вказав на “велику достовірну інформацію про те, що Кадиров несе відповідальність за численні грубі порушення прав людини, скоєні більше десяти років тому, зокрема, тортури і позасудові страти”.

Джерело: Радбез Ізраїля

Фото: Unsplash

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