Facebook будет удалять контент с выступлениями 45-го президента США Дональда Трампа из-за блокирования аккаунтов.

Соцсеть уже успела удалить из своей платформы тизер интервью с ним.

В компании объяснили, что видео удалено с учетом блокировки учетных записей Трампа в Facebook и Instagram.

В то же время в дальнейшем любые материалы с голосом Дональда Трампа будут удалять, что приведет к дополнительным ограничениям для аккаунтов, которые его публиковали.

Блокировка Трампа в соцсетях

В январе Facebook и Instagram заблокировали учетные записи экс-президента Штатов Дональда Трампа после беспорядков и попытки штурма его сторонниками Капитолия.

Кроме того, его аккаунты были удалены из нескольких соцсетей, в частности Twitter.