PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

Без Трампа: Facebook будет удалять видео с экс-президентом США

Facebook будет удалять контент с выступлениями 45-го президента США Дональда Трампа из-за блокирования аккаунтов.

Дональд Трамп

Соцсеть уже успела удалить из своей платформы тизер интервью с ним.

В компании объяснили, что видео удалено с учетом блокировки учетных записей Трампа в Facebook и Instagram.

В то же время в дальнейшем любые материалы с голосом Дональда Трампа будут удалять, что приведет к дополнительным ограничениям для аккаунтов, которые его публиковали.

Читайте
Для общения со сторонниками: Трамп запустил собственный сайт

Блокировка Трампа в соцсетях

В январе Facebook и Instagram заблокировали учетные записи экс-президента Штатов Дональда Трампа после беспорядков и попытки штурма его сторонниками Капитолия.

Кроме того, его аккаунты были удалены из нескольких соцсетей, в частности Twitter.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка