Facebook будет удалять контент с выступлениями 45-го президента США Дональда Трампа из-за блокирования аккаунтов.
Соцсеть уже успела удалить из своей платформы тизер интервью с ним.
В компании объяснили, что видео удалено с учетом блокировки учетных записей Трампа в Facebook и Instagram.
В то же время в дальнейшем любые материалы с голосом Дональда Трампа будут удалять, что приведет к дополнительным ограничениям для аккаунтов, которые его публиковали.
Блокировка Трампа в соцсетях
В январе Facebook и Instagram заблокировали учетные записи экс-президента Штатов Дональда Трампа после беспорядков и попытки штурма его сторонниками Капитолия.
Кроме того, его аккаунты были удалены из нескольких соцсетей, в частности Twitter.