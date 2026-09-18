За последние сутки Силы обороны ликвидировали как минимум 1 420 российских оккупантов.

Общие боевые потери противника на 18 сентября превысили 1 млн 514 тыс. человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Потери врага на 18 сентября 2026 года

  • личного состава – около 1 514 910 (+1 420) человек
  • танков – 12 351 (+5) шт.
  • боевых бронированных машин — 25 352 (+7) шт.
  • артиллерийских систем — 49 938 (+75) шт.
  • РСЗО — 2 142 (+3) шт.
  • средств ПВО — 1 646 (+1) шт.
  • самолетов — 442 (+0) шт.
  • вертолётов – 356 (+0) шт.
  • наземных робототехнических комплексов – 2 656 (+12) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 522 316 (+1 808) шт.
  • крылатых ракет – 5 111 (+0) шт.
  • кораблей/катеров – 35 (+0) шт.
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 150 442 (+424) шт.
  • специальной техники – 4 701 (+4) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 668-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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