Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 18 сентября: ВСУ уничтожили 1 420 оккупантов, 75 артсистем и 1 808 БпЛА
За последние сутки Силы обороны ликвидировали как минимум 1 420 российских оккупантов.
Общие боевые потери противника на 18 сентября превысили 1 млн 514 тыс. человек.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Потери врага на 18 сентября 2026 года
- личного состава – около 1 514 910 (+1 420) человек
- танков – 12 351 (+5) шт.
- боевых бронированных машин — 25 352 (+7) шт.
- артиллерийских систем — 49 938 (+75) шт.
- РСЗО — 2 142 (+3) шт.
- средств ПВО — 1 646 (+1) шт.
- самолетов — 442 (+0) шт.
- вертолётов – 356 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 2 656 (+12) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 522 316 (+1 808) шт.
- крылатых ракет – 5 111 (+0) шт.
- кораблей/катеров – 35 (+0) шт.
- подводных лодок – 2 (+0) шт.
- автомобильной техники и автоцистерн – 150 442 (+424) шт.
- специальной техники – 4 701 (+4) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 668-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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