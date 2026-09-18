Всего с начала прошлых суток произошло 207 боевых столкновений.

Агрессор нанес один ракетный удар, совершил 68 авиаударов с применением 201 управляемой авиационной бомбы, задействовал для ударов 5 927 дронов-камикадзе и осуществил 2 113 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 18 сентября 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 668-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.