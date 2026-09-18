Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
1 мин.
Карта боевых действий на 18 сентября 2026 года — ситуация на фронте
Всего с начала прошлых суток произошло 207 боевых столкновений.
Агрессор нанес один ракетный удар, совершил 68 авиаударов с применением 201 управляемой авиационной бомбы, задействовал для ударов 5 927 дронов-камикадзе и осуществил 2 113 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 18 сентября 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 668-е сутки.
Сейчас смотрят
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.