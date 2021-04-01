Европейское командование вооруженных сил США повысило боевую готовность армии до самого высокого уровня за активизации боевиков на Донбассе и стягивания войск к украинской границе.
По данным мировых СМИ, гибель четырех украинских военных вблизи Шумов привлекла внимание высокопоставленных американских и европейских чиновников.
Представитель европейского командования Венди Снайдер отказалась назвать детали дежурства командования, но отметила, что они очень внимательно следят за ситуацией.
Активизацию РФ заметили не только в Европе, но и в Арктике. На прошлой неделе российские подлодки с ядерным оружием пробили несколько футов льда в местных водах.
В понедельник, самолеты НАТО 10 раз поднимались в воздух, в ответ на курсирование российских бомбардировщиков вблизи воздушного пространства союзников.
Российские войска у границы Украины
30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак сообщил, что РФ стягивает войска у восточных границ Украины под видом подготовки к стратегическим учениям.
Хомчак отметил, что это свидетельствует о демонстрации агрессором решительности своих намерений.
Источник: Politico