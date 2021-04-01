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Факты / Мир
Софія Зінов'єва |

Войска США привели в максимальную боевую готовность из-за активизации РФ на Донбассе

Европейское командование вооруженных сил США повысило боевую готовность армии до самого высокого уровня за активизации боевиков на Донбассе и стягивания войск к украинской границе.

Войска США привели в максимальную боевую готовность из-за активизации РФ на Донбассе

По данным мировых СМИ, гибель четырех украинских военных вблизи Шумов привлекла внимание высокопоставленных американских и европейских чиновников.

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Представитель европейского командования Венди Снайдер отказалась назвать детали дежурства командования, но отметила, что они очень внимательно следят за ситуацией.

Активизацию РФ заметили не только в Европе, но и в Арктике. На прошлой неделе российские подлодки с ядерным оружием пробили несколько футов льда в местных водах.

В понедельник, самолеты НАТО 10 раз поднимались в воздух, в ответ на курсирование российских бомбардировщиков вблизи воздушного пространства союзников.

Российские войска у границы Украины

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак сообщил, что РФ стягивает войска у восточных границ Украины под видом подготовки к стратегическим учениям.

Хомчак отметил, что это свидетельствует о демонстрации агрессором решительности своих намерений.

Источник: Politico

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