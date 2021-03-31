Стягування Росією військ біля східних кордонів України свідчить про те, що країна-агресор не забула про свої незаконні плани, які у неї були з 2014 року. Так вона демонструє рішучість своїх намірів.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак.

– Це говорить про те, що Росія про свої плани не забула, плани, які були у неї з 14-го року і до 14-го року. Вона створює таку обстановку навколо України, щоб весь світ бачив, щоб Україна бачила, що вона демонструє нам рішучість своїх намірів, – зазначив Руслан Хомчак.

За його словами, ЗСУ готуються до будь-яких провокацій біля східних кордонів держави.

“Навчання” на кордоні

Під час виступу у Верховній Раді 30 березня Руслан Хомчак повідомляв про те, що РФ стягує війська біля східних кордонів України.

Країна-агресор робить це під виглядом підготовки до стратегічних навчань Запад 2021 та перевірки вмінь своїх військ.

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