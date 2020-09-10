Срыв инспекции позиций ВСУ в Шумах не является срывом Минских соглашений — Кравчук

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук не считает перенос инспекции украинских позиций в Шумах срывом Минских договоренностей.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

Украина попросила ОБСЕ провести заседание специальной группы по безопасности для обсуждения вопроса срыва инспекции.

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— Инспектирование позиций в Шумах было перенесено из-за поведения пророссийских боевиков, — заявил он.

Боевики обстреляли Шумы

Боевики обстреляли участок возле поселка Шумы Донецкой области, где должна была состояться встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.

В штабе ООС добавили, что противник сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей.