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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Хакеры слили в сеть личные данные более 500 млн пользователей Facebook

3 марта на одном из хакерских форумов было размещено персональные данные 533 млн пользователей социальной сети Facebook. В открытом доступе оказалась персональная информация людей со всего мира — жителей 106 стран.

Хакеры слили в сеть личные данные более 500 млн пользователей Facebook

В частности хакеры опубликовали имена, биографические сведения, телефонные номера, электронные ящики и даже данные о местоположении. В списке насчитывается 32 млн записей о жителях США, 11 млн о британцах и 6 млн о гражданах Индии.

Администрация Facebook сообщила, что неисправность, с помощью которой преступники могли украсть данные пользователей, была устранена в 2019 году.

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Первым утечку данных выявил Элон Ґал — специалист по кибербезопасности компании Hudson Rock. Он отметил, что информацию могут использовать кибермошенники.

По данным журналиста Андрея Бродецкого, в базе нет информации о пользователях из Украины.

Атака российских хакеров на Украину

Накануне Служба безопасности Украины заблокировала атаку хакеров ФСБ Российской Федерации. Злоумышленники пытались повлиять на работу государственных информационных ресурсов и получить секретную информацию.

Относительно попытки атаки ведется расследование.

Источник: Bussiner Insider

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