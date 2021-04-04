3 марта на одном из хакерских форумов было размещено персональные данные 533 млн пользователей социальной сети Facebook. В открытом доступе оказалась персональная информация людей со всего мира — жителей 106 стран.

В частности хакеры опубликовали имена, биографические сведения, телефонные номера, электронные ящики и даже данные о местоположении. В списке насчитывается 32 млн записей о жителях США, 11 млн о британцах и 6 млн о гражданах Индии.

Администрация Facebook сообщила, что неисправность, с помощью которой преступники могли украсть данные пользователей, была устранена в 2019 году.

Первым утечку данных выявил Элон Ґал — специалист по кибербезопасности компании Hudson Rock. Он отметил, что информацию могут использовать кибермошенники.

По данным журналиста Андрея Бродецкого, в базе нет информации о пользователях из Украины.

Атака российских хакеров на Украину

Накануне Служба безопасности Украины заблокировала атаку хакеров ФСБ Российской Федерации. Злоумышленники пытались повлиять на работу государственных информационных ресурсов и получить секретную информацию.

Относительно попытки атаки ведется расследование.

Источник: Bussiner Insider