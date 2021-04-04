3 березня на одному з хакерських форумів було розміщено персональні дані 533 млн користувачів соціальної мережі Facebook. У відкритому доступі опинилася персональна інформація людей з усього світу – жителів 106 країн.

Зокрема хакери опублікували імена, біографічні відомості, телефонні номери, електронні скриньки та навіть дані про місцезнаходження. У списку налічується 32 млн записів про жителів США, 11 млн про британців і 6 млн про громадян Індії.

Адміністрація Facebook повідомила, що несправність, через яку злочинці могли вкрасти дані користувачів, було усунуто у 2019 році.

Першим витік даних виявив Елон Ґал – фахівець із кібербезпеки компанії Hudson Rock. Він наголосив, що інформацію можуть використовувати кібершахраї.

За даними журналіста Андрія Бродецького, у базі немає інформації про користувачів з України.

Атака російських хакерів на Україну

Напередодні Служба безпеки України заблокувала атаку хакерів ФСБ Російської Федерації. Зловмисники намагалися вплинути на роботу державних інформаційних ресурсів та отримати секретну інформацію.

Щодо спроби атаки ведеться розслідування.

Джерело: Bussiner Insider