Киберспециалисты Службы безопасности заблокировали масштабные хакерские атаки на государственные информационные ресурсы Украины. Их осуществило группировка хакеров Armageddon, которое контролируется Федеральной службой безопасности России.

Злоумышленники пытались получить секретную информацию высших органов власти путем хакерских атак. Однако украинской стороне удалось вовремя предупредить угрозу.

Сейчас правоохранители проводят расследование в отношении лиц, причастных к хакерской атаке.

Атака хакеров в феврале

В феврале 2021 СНБО также зафиксировала хакерские атаки со стороны Российской Федерации. Тогда злоумышленники пытались повлиять на системы документооборота.

Хакеры хотели массово заразить украинские информационные ресурсы. Их методы и способы действий указали на одно из хакерских группировок РФ.