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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Греция продлила ограничения на международные рейсы — новая дата

Из-за сложной ситуации с коронавирусом Греция продолжила действие ограничений касательно авиаперевозок.

Авиаперевозки

Меры относительно внутренних перелетов продлили до 12 апреля 2021 года.

В стране разрешили только основные пассажирские перевозки.

На международных рейсах ограничения будут сохраняться до понедельника, 19 апреля.

Карантин в Украине

В апреле в ряде областей и городов Украины усилили карантин из-за сложной ситуации с коронавирусом.

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В частности, в Киеве с 5 апреля ввели жесткий локдаун, ограничили даже работу общественного транспорта. Кроме того, меры усилили в Запорожье, Николаеве, Сумах, Полтавской области. Сейчас только Херсонская область находится в желтой карантинной зоне.

Подробнее об усилении карантина в Украине читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: Tornos News

Фото: Dreamstime

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