Из-за сложной ситуации с коронавирусом Греция продолжила действие ограничений касательно авиаперевозок.

Меры относительно внутренних перелетов продлили до 12 апреля 2021 года.

В стране разрешили только основные пассажирские перевозки.

На международных рейсах ограничения будут сохраняться до понедельника, 19 апреля.

Карантин в Украине

В апреле в ряде областей и городов Украины усилили карантин из-за сложной ситуации с коронавирусом.

В частности, в Киеве с 5 апреля ввели жесткий локдаун, ограничили даже работу общественного транспорта. Кроме того, меры усилили в Запорожье, Николаеве, Сумах, Полтавской области. Сейчас только Херсонская область находится в желтой карантинной зоне.

Подробнее об усилении карантина в Украине читайте на сайте Факты ICTV.

Источник: Tornos News