Общенациональный локдаун в Украине пока вводить не будут, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире одного из украинских телеканалов.

По словам Тимошенко, власть будет придерживаться концепции адаптивного карантина и вводить жесткие ограничения только локально.

Заместитель председателя ОП привел в пример Ивано-Франковскую область, которая несколько недель находилась в красной зоне с самыми жестокими ограничениями, а теперь постепенно выходит из нее.

— Есть красные зоны в некоторых областях. Это не значит, что, например, в Харьковской области или в другой области, где еще зеленая или оранжевая зона, надо вводить локдаун. Мы идем локальными локдаунами, и это помогает, — рассказал Тимошенко.

Карантин в Украине

2 апреля глава Минздрава Максим Степанов отметил, что возможность введения в Украине комендантского часа пока не обсуждается.

По словам Степанова, введение комендантского часа возможно, только если на территории страны будет действовать чрезвычайное положение.