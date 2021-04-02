PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Будет ли общенациональный локдаун в Украине — позиция Офиса президента

Общенациональный локдаун в Украине пока вводить не будут, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире одного из украинских телеканалов.

Будет ли общенациональный локдаун в Украине — позиция Офиса президента

По словам Тимошенко, власть будет придерживаться концепции адаптивного карантина и вводить жесткие ограничения только локально.

Читайте
В Киеве закрыли два ресторана из-за нарушения карантина

Заместитель председателя ОП привел в пример Ивано-Франковскую область, которая несколько недель находилась в красной зоне с самыми жестокими ограничениями, а теперь постепенно выходит из нее.

— Есть красные зоны в некоторых областях. Это не значит, что, например, в Харьковской области или в другой области, где еще зеленая или оранжевая зона, надо вводить локдаун. Мы идем локальными локдаунами, и это помогает, — рассказал Тимошенко.

Карантин в Украине

2 апреля глава Минздрава Максим Степанов отметил, что возможность введения в Украине комендантского часа пока не обсуждается.

По словам Степанова, введение комендантского часа возможно, только если на территории страны будет действовать чрезвычайное положение.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка