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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Греція продовжила обмеження на міжнародні рейси – нова дата

Через складну ситуацію з коронавірусом Греція продовжила дію обмежень щодо авіаперевезень.

Авиаперевозки

Заходи щодо внутрішніх перельотів продовжили до 12 квітня 2021 року.

У країні дозволили лише основні пасажирські перевезення.

На міжнародних рейсах обмеження зберігатимуся до понеділка, 19 квітня.

Карантин в Україні

У квітні у низці областей та міст України посилили карантин через складну ситуацію з коронавірусом.

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Зокрема, у Києві з 5 квітня запровадили жорсткий локдаун, обмежили навіть роботу громадського транспорту. Крім того, заходи посилили у Запоріжжі, Миколаєві, Сумах, Полтавській області. Нині лише Херсонська область перебуває у жовтій карантинній зоні.

Детальніше про посилення карантину в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Tornos News

Фото: Dreamstime

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