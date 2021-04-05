Через складну ситуацію з коронавірусом Греція продовжила дію обмежень щодо авіаперевезень.
Заходи щодо внутрішніх перельотів продовжили до 12 квітня 2021 року.
У країні дозволили лише основні пасажирські перевезення.
На міжнародних рейсах обмеження зберігатимуся до понеділка, 19 квітня.
Карантин в Україні
У квітні у низці областей та міст України посилили карантин через складну ситуацію з коронавірусом.
Зокрема, у Києві з 5 квітня запровадили жорсткий локдаун, обмежили навіть роботу громадського транспорту. Крім того, заходи посилили у Запоріжжі, Миколаєві, Сумах, Полтавській області. Нині лише Херсонська область перебуває у жовтій карантинній зоні.
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Джерело: Tornos News