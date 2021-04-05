Через складну ситуацію з коронавірусом Греція продовжила дію обмежень щодо авіаперевезень.

Заходи щодо внутрішніх перельотів продовжили до 12 квітня 2021 року.

У країні дозволили лише основні пасажирські перевезення.

На міжнародних рейсах обмеження зберігатимуся до понеділка, 19 квітня.

Карантин в Україні

У квітні у низці областей та міст України посилили карантин через складну ситуацію з коронавірусом.

Зокрема, у Києві з 5 квітня запровадили жорсткий локдаун, обмежили навіть роботу громадського транспорту. Крім того, заходи посилили у Запоріжжі, Миколаєві, Сумах, Полтавській області. Нині лише Херсонська область перебуває у жовтій карантинній зоні.

Детальніше про посилення карантину в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Tornos News