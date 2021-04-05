В Дубае группа девушек полностью разделась на балконе — им грозит тюрьма (ВИДЕО 18+)

Полиция Дубая арестовала группу девушек по обвинению в разврате. Арест последовал после того, как как кадры, на которых обнаженные девушки позируют на балконе одного из отелей, распространились по интернету.

В социальных сетях распространили фотографии и видео, на которых более десяти обнаженных девушек выстроились в очередь на балконе.

Дело в том, что в ОАЭ даже за поцелуй на публике или употребление алкоголя без лицензии грозит тюрьма.

Нарушения общественного порядка, в частности нагота и непристойное поведение, влекут за собой наказание в виде тюремного заключения на срок до шести месяцев и штрафа в размере 5 000 дирхамов (почти 38 тыс. грн).

Использование порнографических материалов также карается тюремным заключением.

Секс-вечеринка в Брюсселе

В декабре 2020 года в центре Брюсселя полиция прекратила секс-вечеринку с 25 участниками.

Один из них является членом Европейского парламента.

25 участников, большинство из которых были мужчинами, оштрафовали.