PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

В Дубае группа девушек полностью разделась на балконе — им грозит тюрьма (ВИДЕО 18+)

Полиция Дубая арестовала группу девушек по обвинению в разврате. Арест последовал после того, как как кадры, на которых обнаженные девушки позируют на балконе одного из отелей, распространились по интернету.

Полиция ОАЭ

В социальных сетях распространили фотографии и видео, на которых более десяти обнаженных девушек выстроились в очередь на балконе.

Дело в том, что в ОАЭ даже за поцелуй на публике или употребление алкоголя без лицензии грозит тюрьма.

Читайте
Кира Найтли не будет сниматься в эротических сценах, но есть условие

Нарушения общественного порядка, в частности нагота и непристойное поведение, влекут за собой наказание в виде тюремного заключения на срок до шести месяцев и штрафа в размере 5 000 дирхамов (почти 38 тыс. грн).

Использование порнографических материалов также карается тюремным заключением.

Секс-вечеринка в Брюсселе

В декабре 2020 года в центре Брюсселя полиция прекратила секс-вечеринку с 25 участниками.

Один из них является членом Европейского парламента.

25 участников, большинство из которых были мужчинами, оштрафовали.

Источник: Sky News

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка