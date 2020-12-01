Оргия во время карантина: в Брюсселе на секс-вечеринке задержали евродепутата

В пятницу вечером в центре Брюсселя полицейские прекратили секс-вечеринку с 25 участниками, один из которых является членом Европейского парламента.

Вечеринка состоялась в квартире на одной из центральных улиц Брюсселя, подтвердила бельгийская прокуратура.

В то же время местные СМИ, ссылаясь на источники, пишут, что на секс-вечеринке присутствовали несколько дипломатов и депутат Европейского парламента.

Последний якобы пытался сбежать, но его поймала и допросила полиция.

25 участников, большинство из которых были мужчинами, оштрафовали.

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Чиновник занялся сексом с секретаршей во время Zoom-конференции

28 августа СМИ облетел скандал, который случился с чиновником на Филиппинах.

Представитель властей забыл выключить камеру во время онлайн-конференции в Zoom, из-за чего его коллеги стали свидетелями того, как он занимается сексом со своей секретаршей.

Источник: Het Nieuwsblad