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Факти / Світ
Євгенія Шапоренко |

У Дубаї група дівчат повністю роздяглася на балконі – їм загрожує в’язниця (ВІДЕО 18+)

Поліція Дубая заарештувала групу дівчат за звинуваченням у розпусті. Арешт відбувся після того, як кадри, на яких оголені дівчата позують на балконі одного з готелів, поширилися в інтернеті.

Полиция ОАЭ

В соціальних мережах поширили фотографії та відео, на яких близько 10 оголених дівчат вишикувалися в чергу на балконі.

Річ у тому, що в ОАЕ навіть за поцілунок на публіці або вживання алкоголю без ліцензії загрожує в’язниця.

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Порушення громадського порядку, зокрема нагота і непристойна поведінка, тягнуть за собою покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк до шести місяців і штрафу в розмірі 5 тис. дирхамів (майже 38 тис. грн).

Використання порнографічних матеріалів також карається тюремним ув’язненням.

Секс-вечірка у Брюсселі

У грудні 2020 року у центрі Брюсселя поліція припинила секс-вечірку з 25 учасниками.

Один з них є членом Європейського парламенту.

25 учасників, більшість з яких були чоловіками, оштрафували.

Джерело: Sky News

Фото: Depositphotos

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