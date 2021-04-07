Обострение на Донбассе: Чехия выразила Украине твердую поддержку

Министерство иностранных дел Чехии поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины на фоне наращивания военной мощи РФ вблизи украинских границ.

Чешское ведомство сообщило, что они с беспокойством наблюдают за эскалацией напряженности и нарушениями режима прекращения огня на Донбассе, а также за усиленной российской риторикой и наращиванием военной мощи вокруг украинских границ.

МИД страны заверило, что Чехия твердо поддерживает украинцев, а также суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Госдеп США требует от РФ объяснений

США просят Российскую Федерацию дать объяснения по стягиванию войск к восточным границам Украины.

Штаты выразили обеспокоенность действиями России и назвали их эскалацией агрессии на Востоке Украины.

Также представитель Госдепа назвал информацию Украины о наращивании российских войск заслуживающей доверия.

Источник: МИД Чехии