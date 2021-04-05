Стягування військ на кордон України: Держдеп США вимагає від РФ пояснень

США просять Російську Федерацію дати пояснення щодо стягування військ до східних кордонів України. Про це 5 квітня повідомив представник Державного департаменту США під час брифінгу.

– Ми дали зрозуміти безпосередньо нашим українським партнерам, а також Росії, що ми підтримуємо Україну перед обличчям цього залякування та агресії, – заявив прес-секретар Держдепу Нед Прайс.

США висловили занепокоєння щодо дій Росії та назвали їх ескалацією агресії на Сході України. Також представник Держдепу назвав інформацію України про нарощення російських військ такою, що заслуговує довіри.

Активізація російських військ поблизу України

У березні головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує свої війська в областях, які розташовані поруч зі східними, північними та південними регіонами України.

Крім того, він заявив про стягування військ до Криму.