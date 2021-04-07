Загострення на Донбасі: Чехія висловила Україні тверду підтримку

Міністерство закордонних справ Чехії підтримує суверенітет і територіальну цілісність України на тлі нарощування військової потужності РФ поблизу українських кордонів.

Чеське відомство повідомило, що вони із занепокоєнням спостерігають за ескалацією напруженості і порушеннями режиму припинення вогню на Донбасі, а також за посиленою російською риторикою і нарощуванням військової потужності навколо українських кордонів.

МЗС країни запевнило, що Чехія твердо підтримує українців, а також суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Держдеп США вимагає від РФ пояснень

США просять Російську Федерацію дати пояснення щодо стягування військ до східних кордонів України.

Штати висловили занепокоєння щодо дій Росії та назвали їх ескалацією агресії на Сході України.

Також представник Держдепу назвав інформацію України про нарощування російських військ такою, що заслуговує довіри.

Джерело: МЗС Чехії