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Факты / Украина
Анастасія Рогожінська |

Россия никогда не убирала войска от украинских границ — Данилов

Россия никогда не убирала войска от границ Украины. Сейчас действительно процесс стягивания войск активизировался, однако украинская армия уже больше подготовлена ​​к агрессии РФ.

Донбас, ООС

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью украинскому изданию.

— Россияне никогда оттуда не убирали своих войск. Как начали военные действия, так постоянно их там и держат в большом количестве. Но сегодня есть определенная активизация всех процессов, — добавил он.

По словам Данилова, с чем именно связана подобная активизация — не известно. Однако сейчас Украина больше подготовлена ​​к агрессии РФ.

— Ми не можем залезть в голову Владимиру Путину, но могу сказать следующее: у нас уже не та армия, которая была в 2014 году. Вы знаете, в каком состоянии россияне оставили нашу армию, — отметил он.

Также Данилов добавил, что раньше количество российской агентуры в Службе безопасности и Министерстве обороны было просто бешеным, но сейчас ситуация изменилась.

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Наращивание войск РФ возле границы с Украиной

В марте Россия после завершения масштабных военных учений не отвела войска с Крыма, а наоборот начала дополнительно накапливать силы вдоль всей украинско-российской границы.

Такие действия в РФ объясняют подготовкой к сентябрьским учениям.

Подробнее о наращивании войск РФ возле границы с Украиной — читайте на Фактах ICTV.

Источник: LB.ua

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