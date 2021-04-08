Греция планирует открыться для туристов с 14 мая 2021 года, при этом в стране будут соблюдать все правила борьбы с коронавирусом.

Об этом заявил министр туризма Харис Теохарис. При этом при открытии границ не будет никакой дискриминации путешественников.

— Мы не делаем различий, — уточнил Харис Теохарис.

Несмотря на такую лояльность к туристам, власти все же заботятся о безопасности местных жителей. Речь идет о пяти линиях защиты, которые касаются вакцинации путешественников или отрицательных ПЦР-тестов, систем случайной проверки EVA на границах и в аэропортах, карантинных отелей для изоляции всех туристов с вирусом, а также иммунизации сотрудников сферы туризма.

В то же время украинские турагентства уже начали предлагать туры на греческие курорты на май. Цены на них стартуют от 17 тыс. грн за одного туриста с учетом вылета из Киева на 7 ночей.

Коронавирус в Греции

Из-за ситуации с коронавирусом Греция продлила действие ограничений касательно авиаперевозок.

На международных рейсах они будут сохраняться до 19 апреля.

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Источник: Ekathimerini