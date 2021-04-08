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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Греція відкривається для туристів у травні – скільки коштують тури з України

Греція планує відкритися для туристів з 14 травня 2021 року, водночас у країні дотримуватимуться всіх правил боротьби з коронавірусом.

Греція, Греция, море

Про це заявив міністр туризму Харіс Теохаріс. Під час відкриття кордонів не буде жодної дискримінації мандрівників.

– Ми не робимо різниці, – уточнив Харіс Теохаріс.

Попри таку лояльність до туристів, влада все ж піклується про безпеку місцевих мешканців. Йдеться про п’ять ліній захисту, які означають вакцинацію мандрівників або негативні ПЛР-тести, системи випадкової перевірки EVA на кордонах і в аеропортах, карантинні готелі для ізоляції всіх туристів з вірусом, а також імунізацію співробітників сфери туризму.

Водночас українські турагентства вже розпочали пропонувати тури на грецькі курорти на травень. Ціни на них стартують від 17 тис. грн за одного туриста з урахуванням вильоту з Києва на 7 ночей.

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Коронавірус у Греції

Через ситуацію з коронавірусом Греція продовжила дію обмежень щодо авіаперевезень.

На міжнародних рейсах вони зберігатимуться до 19 квітня.

Детальніше про відпочинок і коронавірус у Греції читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Ekathimerini

Фото: Pixabay

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