Кім Чен Ин назвав ситуацію в КНДР найгіршою в історії

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що країна перебуває в найгіршій ситуації в історії, оскільки її економіка бореться з наслідками пандемії коронавірусу.

Він розмовляв з тисячами рядових членів своєї правлячої партії під час великої політичної конференції.

Лідер КНДР закликав секретарів осередків Робочої партії внести свій вклад у виправлення ситуації.

– Підвищення рівня життя людей навіть в найгіршій ситуації, коли нам доводиться долати безпрецедентно численні проблеми, залежить від ролі, яку відіграють осередки, низові організації партії, – сказав він.

Експерти кажуть, що в міру наближення до 10 років правління північнокорейський лідер переживає, мабуть, найважчий момент.

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Економіка закритої держави, яка вже постраждала від десятиліть безгосподарності і ослаблення санкцій, введених США щодо програми створення ядерної зброї, ще більше постраждала через пандемію.

Крах п’ятирічки

На початку січня очільник Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про повний крах плану економічного розвитку держави, заходи якого мали бути виконані протягом попередніх п’яти років.

За його словами, на кінець 2020 року Північна Корея не показала очікуваних результатів практично у жодному з секторів економіки.