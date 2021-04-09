Биография принца Филиппа — все о жизни герцога Эдинбургского

9 апреля, в возрасте 99 лет скончался супруг королевы Елизаветы принц Филипп. О биографии и главных событиях в жизни герцога Эдинбургского расскажут Факты ICTV.

Детство и происхождение

Родился принц Филипп еще в 1921 году, в Греции, в семье племянницы последней императрицы России Александры Федоровны и принца Андрея, представителя династии Глюксбургов.

Филипп был единственным мальчиком в семье и самым младшим ребенком.

Через год после рождения, мать принца Филиппа развелась с мужем и забрала детей во Францию.

Оттуда маленького принца отправили к родственникам в Англию.

Юность и знакомство с женой

Там он учился, а в начале Второй мировой войны вступил в Королевский военно-морской колледж.

На войне Филипп участвовал в звании офицера военно-морского флота Великобритании.

Со своей будущей женой, королевой Елизаветой, герцог Эдинбургский познакомился в 18 лет, когда ей было всего 13.

Всю войну пара переписывалась, а в 1946 году Филипп официально попросил руки Елизаветы у ее отца, Георга VI.

Для того, чтобы жениться, Филиппу пришлось отказаться от титулов Датского и Греческого принца, принять английское подданство и перейти в протестантскую веру.

После смерти Георга VI в 1952 году, Филипп был объявлен принцем-консортом. То есть он должен был сопровождать новую королеву на всех публичных событиях.

Также у супругов родилось четверо детей, а позже они стали прадедушкой и прабабушкой для 8 правнуков.

Увлечения принца Филиппа

После женитьбы на Елизавете, Филипп покинул флот и стал пилотом Королевских военно-воздушных сил, а в 1956-м получил лицензию на управление вертолетом.

Последний раз в качестве пилота принц Филипп летал в 1997 году, тогда ему было уже 76 лет.

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Свои два кругосветных путешествия принц Филипп совершил по морю, на королевской яхте Britannia.

Принц Филипп очень активно занимался благотворительностью, он опекал около 800 различных организаций и более 20 лет занимал пост президента британского филиала Всемирного фонда дикой природы.

Также герцог Эдинбургский интересовался научной деятельностью, например основал Королевскую инженерную академию и был почетным ректором Кембриджского и Эдинбургского университетов.

Несмотря на увлечение благотворительностью, принц Филипп имел очень специфическое и острое чувство юмора, журналисты часто называли его высказывания резкими и неприятными.

— А вы выглядите так, будто собираетесь отправиться спать, — сказал Филипп о национальном костюме президента Нигерии.

В 2016 году принц Филипп получил звание самого долгоживущего потомка королевы Виктории.

Болезнь принца Филиппа

В феврале герцог Эдинбургский попал в больницу и провел там 28 дней. 16 марта его выписали, но здоровье принца было подорвано инфекцией, а также недавно перенесенной операцией на сердце.

Фото: Marie Claire