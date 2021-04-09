Біографія принца Філіпа – все про життя герцога Единбурзького

9 квітня, у віці 99 років помер чоловік королеви Єлизавети, принц Філіп. Про біографію та головні події у житті герцога Единбурзького розкажуть Факти ICTV.

Дитинство і походження

Народився принц Філіп ще у 1921 році, у Греції, в родині племінниці останньої імператриці Росії Олександри Федорівни та принца Андрія, представника династії Глюксбургів.

Філіп був єдиним хлопчиком у родині та найменшою дитиною.

Через рік після народження, мати принца Філіпа розлучилася з чоловіком та забрала дітей до Франції.

Звідти маленького принца відправили до родичів у Англію.

Юність та знайомство з дружиною

Там він навчався, а на початку Другої світової війни вступив до Королівського військово-морського коледжу.

У війні Філіп брав участь у званні офіцера військово-морського флоту Британії.

Зі своєю майбутньою дружиною, королевою Єлизаветою, герцог Единбурзький познайомився у 18 років, коли їй було лише 13.

Усю війну пара листувалася, а у 1946 році Філіп офіційно попросив руки Єлизавети у її батька, Георга VI.

Для того, щоб взяти з нею шлюб, Філіпу довелося відмовитися від титулів Датського і Грецького принца, прийняти англійське підданство та перейти у протестантську віру.

Після смерті Георга VI у 1952 році Філіп був оголошений принцем-консортом. Тобто він мав супроводжувати нову королеву на усіх публічних подіях.

Також у подружжя народилося четверо дітей, а пізніше вони стали прадідусем та прабабусею для восьми правнуків.

Захоплення принца Філіпа

Після одруження на Єлизаветі Філіп залишив флот та став пілотом Королівських військово-повітряних сил, у 1956-му отримав ліцензію на керування вертольотом.

Останній раз у ролі пілота принц Філіп літав у 1997 році, тоді йому було вже 76 років.

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Свої дві навколосвітні подорожі принц Філіп здійснив морем, на королівській яхті Britannia.

Принц Філіп дуже активно займався благодійністю, він патронував близько 800 різних організацій та понад 20 років обіймав посаду президента британської філії Всесвітнього фонду дикої природи.

Також герцог Единбурзький цікавився науковою діяльністю, він заснував Королівську інженерну академію та був почесним ректором Кембриджського і Единбурзького університетів.

Принц Філіп мав дуже специфічне та гостре почуття гумору, журналісти часто називали його висловлювання різкими та неприємними.

– А ви маєте такий вигляд, ніби йдете спати, – сказав Філіп про національний костюм президента Нігерії.

У 2016 принц Філіп отримав звання найбільшого довгожителя серед нащадків королеви Вікторії.

Хвороба принца Філіпа

У лютому герцог Единбурзький потрапив до лікарні та провів там 28 днів. 16 березня його виписали, але здоров’я принца було підірвано інфекцією, а також нещодавно перенесеною операцією на серці.

Фото: Marie Claire