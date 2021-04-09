Представительница МИД Российской Федерации Мария Захарова пригрозила Украине “необратимыми последствиями” в случае гипотетического вступления в НАТО.

Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к окончанию конфликта на Донбассе.

Во время брифинга Захарова заявила, что в Кремле обратили внимание на заявление Зеленского.

— Мы обратили внимание на заявление президента Украины Зеленского, о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в Альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир в Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности, — сказала она.

Угрозы Кремля звучат на фоне стягивания российских войск к границам Украины и усиление обстрелов со стороны контролируемых РФ боевиков на Донбассе.

В Белом доме заявили, что на данный момент регулярных войск РФ на границе с Украиной размещено большн, чем когда-либо с 2014 года, когда был аннексирован Крым и началась война в Донбассе.

Заявление Зеленского

Владимир Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что членство Украины в НАТО — единственный путь к окончанию войны в Донбассе.

Зеленский также попросил страны Альянса обратить особое внимание на безопасность на Черном море и военное присутствие.