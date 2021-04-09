PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Росія
Марія Степанюк |

Россия угрожает Украине “последствиями для государственности” из-за НАТО

Представительница МИД Российской Федерации Мария Захарова пригрозила Украине “необратимыми последствиями” в случае гипотетического вступления в НАТО.

НАТО

Захарова отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к окончанию конфликта на Донбассе.

Во время брифинга Захарова заявила, что в Кремле обратили внимание на заявление Зеленского.

— Мы обратили внимание на заявление президента Украины Зеленского, о том, что вступление страны в НАТО якобы приведет к окончанию конфликта в регионе. Гипотетическое получение членства в Альянсе вопреки ожиданиям Киева не только не принесет мир в Украину, но, напротив, приведет к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности, — сказала она.

Угрозы Кремля звучат на фоне стягивания российских войск к границам Украины и усиление обстрелов со стороны контролируемых РФ боевиков на Донбассе.

Читайте
Подрыв деэскалации на Донбассе: члены НАТО обвинили РФ в агрессии

В Белом доме заявили, что на данный момент регулярных войск РФ на границе с Украиной размещено большн, чем когда-либо с 2014 года, когда был аннексирован Крым и началась война в Донбассе.

Заявление Зеленского

Владимир Зеленский во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом отметил, что членство Украины в НАТО — единственный путь к окончанию войны в Донбассе.

Зеленский также попросил страны Альянса обратить особое внимание на безопасность на Черном море и военное присутствие.

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка