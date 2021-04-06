Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий по членству в НАТО, так как это единственный путь к миру на Донбассе.
Такое мнение президент высказал во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который позвонил Зеленскому, чтобы выразить обеспокоенность действиями России на Востоке Украины и постоянными нарушениями режима тишины.
— Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ, — заявил президент.
О разговоре Столтенберг рассказал в своем Twitter и отметил, что НАТО поддерживает государственный суверенитет Украины и ее территориальную целостность и, как и раньше, склоняется к тесному сотрудничеству.
I called President @ZelenskyyUa to express serious concern about Russia’s military activities in and around Ukraine & ongoing ceasefire violations. #NATO firmly supports #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. We remain committed to our close partnership.
— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 6, 2021
Зеленский также попросил страны Альянса обратить особое внимание на безопасность в Черном море и усиливать там военное присутствие.
— Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговому судоходству, — отметил Зеленский.
Эскалация конфликта на Донбассе
Россия активно наращивает вооруженные силы вблизи украинской границы.
По словам директора Евразийского центра Атлантического совета Джона Хербста, РФ активно распространяет фейки о том, что Киев готовит военное наступление и обстреливает мирных жителей на оккупированных территориях, а это может быть подготовкой к новому наступлению Кремля.
По мнению Хербста, новой целью России может быть Мариуполь, канал в Херсонской области или введение “миротворцев” в оккупированные области на Востоке.