Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий по членству в НАТО, так как это единственный путь к миру на Донбассе.

Такое мнение президент высказал во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который позвонил Зеленскому, чтобы выразить обеспокоенность действиями России на Востоке Украины и постоянными нарушениями режима тишины.

— Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ, — заявил президент.

О разговоре Столтенберг рассказал в своем Twitter и отметил, что НАТО поддерживает государственный суверенитет Украины и ее территориальную целостность и, как и раньше, склоняется к тесному сотрудничеству.

I called President @ZelenskyyUa to express serious concern about Russia’s military activities in and around Ukraine & ongoing ceasefire violations. #NATO firmly supports #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. We remain committed to our close partnership. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 6, 2021

Зеленский также попросил страны Альянса обратить особое внимание на безопасность в Черном море и усиливать там военное присутствие.

— Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговому судоходству, — отметил Зеленский.

Эскалация конфликта на Донбассе

Россия активно наращивает вооруженные силы вблизи украинской границы.

По словам директора Евразийского центра Атлантического совета Джона Хербста, РФ активно распространяет фейки о том, что Киев готовит военное наступление и обстреливает мирных жителей на оккупированных территориях, а это может быть подготовкой к новому наступлению Кремля.

По мнению Хербста, новой целью России может быть Мариуполь, канал в Херсонской области или введение “миротворцев” в оккупированные области на Востоке.