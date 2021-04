Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий по членству в НАТО, так как это единственный путь к миру на Донбассе.

Такое мнение президент высказал во время телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который позвонил Зеленскому, чтобы выразить обеспокоенность действиями России на Востоке Украины и постоянными нарушениями режима тишины.

О разговоре Столтенберг рассказал в своем Twitter и отметил, что НАТО поддерживает государственный суверенитет Украины и ее территориальную целостность и, как и раньше, склоняется к тесному сотрудничеству.

I called President @ZelenskyyUa to express serious concern about Russia’s military activities in and around Ukraine & ongoing ceasefire violations. #NATO firmly supports #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. We remain committed to our close partnership.

