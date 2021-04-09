Представниця МЗС Російської Федерації Марія Захарова пригрозила Україні “незворотними наслідками” у разі гіпотетичного вступу до НАТО.

Захарова відреагувала на слова президента України Володимира Зеленського, який заявив, що вступ України до НАТО зумовить закінчення конфлікту на Донбасі.

Під час брифінгу Захарова заявила, що у Кремлі звернули увагу на заяву Зеленського.

— Ми звернули увагу на заяву президента України Зеленського, про те, що вступ країни в НАТО нібито призведе до закінчення конфлікту в регіоні. Гіпотетичне отримання членства в Альянсі всупереч очікуванням Києва не тільки не принесе мир Україні, але, навпаки, призведе до масштабної ескалації ситуації на південному сході і може призвести до незворотних наслідків для української державності, – сказала вона.

Погрози Кремля лунають на тлі стягнення російських військ до кордонів України та посилення обстрілів з боку контрольованих РФ бойовиків на Донбасі.

У Білому домі заявили, що наразі регулярних військ РФ на кордоні з Україною розміщено більше, ніж будь-коли з 2014 року, коли було анексовано Крим і почалася війна на Донбасі.

Заява Зеленського

Володимир Зеленський під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом зазначив, що вступ України до НАТО – єдиний шлях до закінчення війни на Донбасі.

Зеленський також попросив країни Альянсу звернути особливу увагу на безпеку на Чорному морі і військову присутність.