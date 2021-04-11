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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Турция призвала Украину и РФ сесть за стол переговоров

На фоне обострения в отношениях между Украиной и Россией и агрессией Кремля на Донбассе в Турции сделали заявление. Президент страны Реджеп Эрдоган считает, что сторонам нужно сесть за стол переговоров.

Ердоган

С таким заявление глава страны выступил в воскресенье, передают местные СМИ.

— Анкара выступает за скорейшее мирное разрешение разногласий между Россией и Украиной путем переговоров ради мира и безопасности в регионе, — отметил Реджеп Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил о готовности поддержать Украину для решения ситуации на Донбассе.

Борьба с агрессией РФ

В связи со стягиванием войск РФ к восточным границам Украины ряд стран мира поддержали Киев.

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Турция готова поддержать Украину в вопросе Донбасса – Эрдоган

Турция была в списке этих государств.

Подробнее о борьбе с агрессией РФ читайте на Фактах ICTV.

Источник: Анадолу

Фото: Depositphotos

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