На фоне обострения в отношениях между Украиной и Россией и агрессией Кремля на Донбассе в Турции сделали заявление. Президент страны Реджеп Эрдоган считает, что сторонам нужно сесть за стол переговоров.

С таким заявление глава страны выступил в воскресенье, передают местные СМИ.

— Анкара выступает за скорейшее мирное разрешение разногласий между Россией и Украиной путем переговоров ради мира и безопасности в регионе, — отметил Реджеп Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил о готовности поддержать Украину для решения ситуации на Донбассе.

Борьба с агрессией РФ

В связи со стягиванием войск РФ к восточным границам Украины ряд стран мира поддержали Киев.

Турция была в списке этих государств.

Подробнее о борьбе с агрессией РФ читайте на Фактах ICTV.

Источник: Анадолу