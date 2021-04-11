На фоне эскалации ситуации на Востоке Украины со стороны РФ Киев получил мощный сигнал солидарности от международных партнеров.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

— Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба за 11 дней провел 16 телефонных разговоров с руководителями внешнеполитических ведомств Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Германии, Словакии, США, Франции, Швеции, высоким представителем ЕС и генеральным секретарем ОБСЕ, — отметил Олег Николенко.

Кроме того, о солидарности с Украиной твердо заявили руководители МИД Болгарии, Литвы, Польши и Чехии, а также президент Турции.

Поддерживают Украину и представители НАТО.

Агрессия РФ

Россия стянула войска к восточным границам Украины.

Свои агрессивные действия Кремль оправдывает проведением учений.

Подробнее о борьбе с агрессией РФ читайте на Фактах ICTV.

Источник: Олег Николенко