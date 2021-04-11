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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

На фоне агрессии РФ Украина получила сигнал солидарности от стран мира — МИД

На фоне эскалации ситуации на Востоке Украины со стороны РФ Киев получил мощный сигнал солидарности от международных партнеров.

На фоне агрессии РФ Украина получила сигнал солидарности от стран мира — МИД

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

— Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба за 11 дней провел 16 телефонных разговоров с руководителями внешнеполитических ведомств Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Германии, Словакии, США, Франции, Швеции, высоким представителем ЕС и генеральным секретарем ОБСЕ, — отметил Олег Николенко.

Кроме того, о солидарности с Украиной твердо заявили руководители МИД Болгарии, Литвы, Польши и Чехии, а также президент Турции.

Поддерживают Украину и представители НАТО.

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Агрессия РФ

Россия стянула войска к восточным границам Украины.

Свои агрессивные действия Кремль оправдывает проведением учений.

Подробнее о борьбе с агрессией РФ читайте на Фактах ICTV.

Источник: Олег Николенко

Фото: Dreamstime

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