PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ
Людмила Грубник |

Туреччина закликала Україну та РФ сісти за стіл переговорів

На тлі загострення у відносинах між Україною і Росією та агресією Кремля на Донбасі у Туреччині зробили заяву. Президент країни Реджеп Ердоган вважає, що сторонам потрібно сісти за стіл переговорів.

Ердоган

З такою заявою очільник країни виступив у неділю, передають місцеві ЗМІ.

– Анкара виступає за якнайшвидше мирне вирішення суперечок між Росією та Україною шляхом переговорів заради миру і безпеки у регіоні, – зазначив Реджеп Ердоган.

Раніше президент Туреччини заявив про готовність підтримати Україну для вирішення ситуації на Донбасі.

Боротьба з агресією РФ

Через стягування військ РФ до східних кордонів України низка країн світу підтримала Київ.

Читайте
Туреччина готова підтримати Україну в питанні Донбасу – Ердоган

Туреччина була у списку цих держав.

Детальніше про боротьбу з агресією РФ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Анадолу

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка