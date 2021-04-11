На тлі загострення у відносинах між Україною і Росією та агресією Кремля на Донбасі у Туреччині зробили заяву. Президент країни Реджеп Ердоган вважає, що сторонам потрібно сісти за стіл переговорів.
З такою заявою очільник країни виступив у неділю, передають місцеві ЗМІ.
– Анкара виступає за якнайшвидше мирне вирішення суперечок між Росією та Україною шляхом переговорів заради миру і безпеки у регіоні, – зазначив Реджеп Ердоган.
Раніше президент Туреччини заявив про готовність підтримати Україну для вирішення ситуації на Донбасі.
Боротьба з агресією РФ
Через стягування військ РФ до східних кордонів України низка країн світу підтримала Київ.
Туреччина була у списку цих держав.
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Джерело: Анадолу