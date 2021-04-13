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Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Третя хвиля коронавірусу стала найскладнішою для Німеччини – Меркель

Третя хвиля коронавірусу стала найважчою для Німеччини.

Ангела Меркель

Про це заявила канцлер країни Ангела Меркель.

– Ми маємо сказати, що ця третя хвиля, мабуть, найскладніша для нас, – наголосила вона.

За її словами, для того, щоб перемогти коронавірус, необхідно провести масштабну кампанію з вакцинації.

– І тестування допомагає нам побудувати міст, поки вакцинація не спрацює.

Подальший економічний розвиток залежить від того, наскільки швидко можна буде взяти під контроль інфекції, – пояснила канцлер.

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Вона закликала до спільних дій у світі щодо боротьби з пандемією.

Загалом з початку пандемії в Німеччині зафіксували понад 2,9 млн випадків зараження коронавірусом.

Карантин у Німеччині

У Німеччині скасували нещодавно ухвалене рішення про посилення жорсткого карантину під час майбутніх великодніх свят.

Водночас уряд закликав місцевих жителів дотримуватися протиепідемічних обмежень, ухвалених для зменшення поширення коронавірусу.

Влада закликає громадян залишатися вдома під час майбутніх свят.

Джерело: Die Welt

Фото: Depositphotos

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