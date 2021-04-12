Ангела Меркель отменила запись на вакцинацию от Covid-19

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запись на прививку против коронавируса.

Сейчас она остается одной из немногих европейских лидеров, кто еще не вакцинировался против Covid-19.

Отмечается, что в центре вакцинации на территории бывшего аэропорта Темпельхоф Ангела Меркель была записана на воскресенье, 11 апреля.

Прием был отменен в кратчайшие сроки через онлайн-платформу бронирования Doctolib.

— Канцлер будет вакцинирована как можно скорее и сообщит об этом общественность, — заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт.

Ангела Меркель неоднократно подчеркивала, что подождет, пока наступит ее очередь вакцинироваться: новая дата записи канцлера на прививку пока неизвестна.

В тот же день Ангела Меркель присутствовала на закрытом заседании блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), на котором лидеры партий заявили о готовности выдвинуть свои кандидатуры на пост главы федерального правительства.

Очередные выборы в Германии состоятся уже осенью этого года.

Локдаун в Германии

В конце марта локдаун в Германии был отменен. Такое решение Ангела Меркель приняла накануне пасхальных праздников.

В то же время карантин продолжается, правительство призывает граждан оставаться дома во время праздников.

Комментируя отмену жесткого карантина Ангела Меркель признала, что это решение было ее ошибкой.

По состоянию на утро 12 апреля Германия находится на 10-м месте (3 009 540 случаев) в мировом рейтинге распространения коронавируса.

Также страна закрывает первую пятерку по количеству летальных исходов из-за Covid-осложнений в Европе.