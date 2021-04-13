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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Будут определенные видимые и невидимые последствия: Белый дом об эскалации на Донбассе

В США обеспокоены стягиванием российских войск к границе с Украиной, поэтому в Белом доме заявили, что РФ стоит ждать определенных последствий после таких действий.

російські військові

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

— Мы давно говорили: будут определенные видимые последствия и такие, которые увидеть нельзя. Я не буду говорить сейчас о конкретных шагах. Когда мы будем готовы их анонсировать, мы это сделаем и поделимся деталями со всеми, — отметила она.

Также Псаки добавила, что в течение выходных в США следили за ситуацией с стягиванием российских войск к границе. По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин на этой неделе будут встречаться с партнерами НАТО.

Поэтому Псаки убеждена, что российская агрессия также станет темой для дискуссии. Кроме того, США контактируют с украинскими чиновниками разного уровня.

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Реакция США на агрессию РФ

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил РФ о последствиях агрессивных действий относительно Украины. В частности, политик подчеркнул, что серьезно обеспокоен действиями России.

Кроме того, Блинкен вместе с госсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом призвали Кремль прекратить наращивать военную мощь возле границ Украины и на территории оккупированного Крыма.

Фото: УНИАН

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