Будут определенные видимые и невидимые последствия: Белый дом об эскалации на Донбассе

В США обеспокоены стягиванием российских войск к границе с Украиной, поэтому в Белом доме заявили, что РФ стоит ждать определенных последствий после таких действий.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

Также Псаки добавила, что в течение выходных в США следили за ситуацией с стягиванием российских войск к границе. По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин на этой неделе будут встречаться с партнерами НАТО.

“There will be some consequences that are seen and some that are unseen.” As Secretary Blinken and Secretary Austen travel to Brussels for talks, White House Spokesperson Jen Psaki comments on about Russia’s troop buildup and escalations. pic.twitter.com/COhR0ogeAd

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 13, 2021