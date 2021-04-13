Будут определенные видимые и невидимые последствия: Белый дом об эскалации на Донбассе

В США обеспокоены стягиванием российских войск к границе с Украиной, поэтому в Белом доме заявили, что РФ стоит ждать определенных последствий после таких действий.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

— Мы давно говорили: будут определенные видимые последствия и такие, которые увидеть нельзя. Я не буду говорить сейчас о конкретных шагах. Когда мы будем готовы их анонсировать, мы это сделаем и поделимся деталями со всеми, — отметила она.

Также Псаки добавила, что в течение выходных в США следили за ситуацией с стягиванием российских войск к границе. По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин на этой неделе будут встречаться с партнерами НАТО.

“There will be some consequences that are seen and some that are unseen.” As Secretary Blinken and Secretary Austen travel to Brussels for talks, White House Spokesperson Jen Psaki comments on about Russia’s troop buildup and escalations. pic.twitter.com/COhR0ogeAd — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) April 13, 2021

Поэтому Псаки убеждена, что российская агрессия также станет темой для дискуссии. Кроме того, США контактируют с украинскими чиновниками разного уровня.

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Реакция США на агрессию РФ

Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил РФ о последствиях агрессивных действий относительно Украины. В частности, политик подчеркнул, что серьезно обеспокоен действиями России.

Кроме того, Блинкен вместе с госсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом призвали Кремль прекратить наращивать военную мощь возле границ Украины и на территории оккупированного Крыма.