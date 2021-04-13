НАТО закликає РФ негайно припинити загострення на кордоні з Україною

Північноатлантичний альянс закликав РФ негайно зупинити провокації та загострення ситуації на Донбасі.

Про це на прес-конференції заявив генсекретар НАТО Йенс Столтенберг.

Він підкреслив, що альянс чітко відстежує усе, що відбувається на лінії зіткнення в районі проведення ООС на Донбасі, а також на ділянках російсько-українського кордону.

Окремо Йенс Столтенберг виразив співчуття останнім втратам серед українських військових.

– НАТО підтримує Україну ділом, альянс в минулому вже ввів санкції і розмістив свої війська біля кордонів з РФ, – нагадав у своїй промові Столтенберг.

За даними Північноатлантичного альянсу, лише за останні декілька тижнів Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до кордону з Україною.

Такої масштабної військової активності регулярної армії РФ не фіксували з моменту анексії Кримського півострова.

Прес-конференція відбувалася за участі голови українського МЗС Дмитра Кулеби в рамках позачергового засідання Комісії Україна-НАТО.

Як повідомив міністр, на ньому планується обговорити практичні шляхи підтримки України в умовах ескалації РФ.

Реакція Білого дому на ескалацію РФ

Масштабну ескалацію РФ на Донбасі та поблизу кордонів з Україною прокоментували у Білому домі.

Речниця Джен Псакі під час брифінгу попередила, що РФ варто чекати на певні наслідки після таких дій.

У Білому домі також повідомили, що вже цього тижня напружену ситуацію на Сході України обговорять держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін та партнери НАТО.