Украина никогда не станет частью “русского мира” — Кулеба

Украина никогда не станет частью “русского мира”. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

— Стратегически Россия должна понять, что Украина относится к миру демократии, к западному миру. Поэтому Украина никогда не станет частью русского мира. Но нам нужны меры, которые бы сдерживали Россию и ее агрессивные намерения. Это может быть, как отметил генсек НАТО, новый раунд санкций или прямая поддержка и укрепление украинской обороноспособности — сказал министр.

Заседание комиссии Украина — НАТО

13 апреля состоялось внеочередное заседание комиссии Украина — НАТО. Во время брифинга генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО призывает РФ немедленно прекратить обострение на границе с Украиной.

Также он отметил, что Альянс четко отслеживает все, что происходит в районе проведения ООС на Донбассе, а также на участках российско-украинской границы.