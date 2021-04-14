Турецкие ученые установили, что загрязненность Черного моря составляет более 1 млн частиц на 1 кв м. морской поверхности.

Ученые университета Реджепа Тайипа Эрдогана сообщают, что количество микропластика увеличивается с каждым днем, а морские существа, которые питаются планктоном, принимают пластиковые частицы за еду и глотают.

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Доцент университета Ульген Айтан рассказала, что микропластик размером до 5 мм нашли даже в организмах зоопланктона.

— Пластмасса есть не только в аквакультуре. Пластмасса есть в воде, которую пьем, в воздухе, которым дышим, и во всех видах обработанной пищи, — рассказала доцент.

Ученые также отметили, что такое загрязнение вызвано деятельностью человека и сейчас в мире не осталось ни одного моря без микропластика.

В частности в 2020 году исследовательская группа по микропластику факультета рыбного хозяйства в Манчестерском университете установила, что загрязнение Средиземного моря составляет 1,9 млн частиц на кв м.

Обнаруженные частицы вероятно были волокнами одежды и остатками предметов, которые разрушались со временем.

Вода в Днепре

Во время масштабного исследования воды в Днепре, специалисты обнаружили 21 загрязняющее вещество и даже тяжелые металлы.

Среди этих веществ 19 — синтетические сельскохозяйственные ядохимикаты, фармацевтические препараты и вещество, используемое в парфюмерии.

Источник: DHA, Science